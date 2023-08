JCDecaux : une opportunité en or ?

(Boursier.com) — Dans les premières positions du palmarès, JCDecaux s'adjuge 3,7% à 16,9 euros. Le titre est dopé par une note de la Deutsche Bank qui a relevé à l''achat' sa recommandation sur le dossier en visant 21 euros. Après la nette sous-performance de la valeur depuis mars, la banque voit une belle opportunité de se positionner sur un nom de grande qualité dans les médias à un moment où les inquiétudes cycliques se font pressantes.

Le groupe est exposé à la Chine, mais le broker pense que les risques sont désormais intégrés dans les cours et que les investisseurs ne devraient pas laisser les préoccupations macroéconomiques à court terme occulter les perspectives structurelles haussières. Les Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine pourraient générer une augmentation des revenus et l'exposition hors domicile de JCD offre une croissance attrayante à long terme, soutenue par la transition vers le numérique, les achats programmatiques et les tendances en matière de développement durable. Le courtier considère la consolidation comme un point positif : le bilan solide du groupe signifie qu'il est bien placé pour capitaliser sur les fusions et acquisitions.