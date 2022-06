JCDecaux : une nouvelle signalétique pour révéler le patrimoine historique de Belfort

(Boursier.com) — A partir du 30 juin 2022, les habitants et les visiteurs de Belfort pourront découvrir la ville sous un autre jour à travers un parcours historique de ses lieux incontournables, grâce à l'implantation de 24 mobiliers JCDecaux mettant en valeur son patrimoine culturel. JCDecaux vient en effet de mettre en place une nouvelle signalétique touristique dans la ville de Belfort, afin de valoriser son patrimoine auprès de ses habitants et visiteurs.

Repères visuels, ces mobiliers iconiques et intemporels, racontent l'histoire des bâtiments emblématiques de la ville. Un texte met ainsi en lumière les caractéristiques architecturales et patrimoniales de chaque lieu remarquable. A terme, ces stèles seront connectées, grâce à une technologie digitalisée. Tous les détenteurs de smartphone, via un QR Code à scanner directement sur le mobilier, verront leur expérience de visite augmentée par des contenus numériques contextualisés. Le QRCode présent sur les mobiliers offrira deux possibilités : le téléchargement de l'application touristique de Belfort et/ou le renvoi direct à des contenus contextualisés hébergés sur la page web du site. Ces stèles de signalétique patrimoniale sont rédigées en 3 langues -français, anglais et allemand- s'adressant aussi bien aux habitants de Belfort qu'aux visiteurs français et internationaux.