JCDecaux : une bonne année pour les systèmes de vélos en libre-service

(Boursier.com) — Le groupe JCDecaux indique avoir enregistré de très bonnes performances pour ses systèmes de vélos en libre-service à travers le monde en 2022, avec un total de locations en hausse de 21% par rapport à 2021. En France, les locations ont augmenté de 14% par rapport à l'an dernier.

" Alors que 2023 marque le vingtième anniversaire de notre activité de VLS, nous sommes fiers d'avoir ouvert la voie à la mobilité douce urbaine partagée en 2003 et contribué ainsi à faire évoluer les comportements à travers le monde. En ligne avec le modèle économique du Groupe, nous nous réjouissons de pouvoir financer nos réseaux de vélos par le mobilier urbain publicitaire afin de maintenir des coûts d'abonnement et d'utilisation les plus bas possibles sans impacter les contribuables. Les bons niveaux de locations que nous avons enregistrés ces derniers mois confirment l'adoption du vélo comme mode de déplacement pérenne pour les trajets du quotidien ", a déclaré Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux.