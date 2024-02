JCDecaux : un renfort de poids, le titre en profite !

(Boursier.com) — JCDecaux bondit de plus de 5% à 20 euros en début de séance à Paris... Le flux acheteur sur le dossier est à relier à une note de Goldman Sachs qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur en visant 24,8 euros. La banque américaine est plus confiante dans les perspectives de croissance à court terme de JCDecaux et a relevé sa prévision de croissance organique pour 2024 à 9,4%, ce qui, selon elle, est en avance sur le consensus Visible Alpha qui prévoit une croissance organique de 8%. Le titre retrouve ainsi des niveaux oubliés depuis mai 2023 en bourse de Paris...