JCDecaux : un record de locations pour Vélo'v à Lyon

(Boursier.com) — JCDecaux annonce plus de 9,1 millions de locations de Vélo'v en 2021, record absolu depuis le déploiement du service en 2005.

JCDecaux opère 5 000 Vélo'v sur le territoire du Grand Lyon, soit le plus important parc de vélos en France après Paris. Le déploiement de 80 stations supplémentaires s'est achevé le 1er octobre 2021, portant le nombre total de stations à 429, réparties sur 22 communes.

Après une succession de locations record enregistrées en septembre, octobre et novembre, le succès du service Vélo'v se confirme avec des locations en hausse de 28% en 2021 par rapport à 2020, ce qui correspond à une moyenne de 25 000 locations par jour. Cette performance est d'autant plus remarquable que l'année 2021 a été fortement impactée, de janvier à mai, par des restrictions d'activité et de déplacements liées aux conditions sanitaires (le précédent record annuel avait été établi en 2016 avec 8,6 millions de locations). Le service Vélo'v compte plus de 76 000 abonnés longue durée au 31 décembre 2021 et a enregistré plus de 540 000 tickets courte durée vendus en 2021.