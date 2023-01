JCDecaux : un quatrième trimestre 2022 meilleur que prévu

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires ajusté du groupe JC Decaux pour l'année 2022 est en hausse de 20,8% à 3.316,5 millions d'euros. En excluant l'impact positif lié à la variation des taux de change et aux variations de périmètre, la croissance organique ajustée est annoncée à +16,6%. Le chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en hausse de +18,4 % en 2022.

JC Decaux a dépassé ses prévisions au quatrième trimestre 2022 avec une croissance organique de 5,1% (autour de +3% annoncé en novembre).

Le groupe dévoilera ses anticipations de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2023 à l'occasion de la publication des résultats annuels 2022, le 9 mars prochain.

" En tant qu'entreprise de communication extérieure mondiale la plus digitalisée, alliée à une nouvelle plateforme de vente à l'audience alimentée en données qualitatives, à notre portefeuille bien diversifié, à notre faculté à remporter de nouveaux contrats, à la solidité de notre structure financière, à la qualité de nos équipes dans le monde et reconnue pour son excellence en matière d'ESG, nous considérons que nous sommes bien placés pour bénéficier du rebond. Nous sommes plus que jamais convaincus de la puissance de notre média dans un paysage publicitaire de plus en plus fragmenté et de plus en plus numérique, et du rôle important qu'il continuera de jouer dans la croissance économique ainsi que dans les transformations positives de notre société ", commente Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux.