JCDecaux : Transformation effective en Société Européenne

(Boursier.com) — JCDecaux SA, numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que la transformation de JCDecaux SA en Société Européenne, approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 14 mai 2020, a pris effet le 27 septembre 2022, jour de son immatriculation en tant que Société Européenne au Registre du Commerce et des Sociétés.

Ce nouveau statut juridique permet de refléter plus fortement la dimension européenne d'un Groupe mondial auprès de l'ensemble de ses parties prenantes. Numéro un de la communication extérieure en Europe, JCDecaux est présent dans 23 pays de l'Union Européenne (sur 27), où il compte près de 55% de ses collaborateurs. Ceux-ci sont notamment au service d'importants moyens mutualisés (en particulier en France, Allemagne et Espagne) dédiés à la transformation digitale de l'entreprise, à sa politique 'R&D', à sa stratégie Data et programmatique et à sa supply chain.

JCDecaux SA est désormais dénommée JCDecaux SE. La législation applicable, la gouvernance, le lieu de cotation boursière et le siège social de la société (Neuilly-surSeine, France) restent inchangés.