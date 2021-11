JCDecaux : tout roule !

(Boursier.com) — JCDecaux , "pionnier de la mobilité douce", opère plus de 11.600 vélos en libre-service répartis sur 1.170 stations dans 43 villes françaises (notamment à Lyon, Nantes, Toulouse, Marseille, Besançon, Nancy ...). Les systèmes de VLS de JCDecaux totalisent plus de 330 millions de locations en France depuis 2005, date de lancement du service Vélo'v à Lyon, et sont plébiscités.

Le vélo occupe une part croissante dans les modes de déplacements urbains. Au coeur des villes, les dispositifs de vélo en libre-service opérés par JCDecaux contribuent au développement des mobilités douces et de l'intermodalité.

La satisfaction des utilisateurs est au rendez-vous comme le montrent les résultats des enquêtes menées récemment à Nantes, Toulouse, Marseille et Lyon.

Les systèmes de VLS de JCDecaux enregistrent un taux de satisfaction global de plus de 92%.

Les différentes études réalisées ont notamment permis d'évaluer la satisfaction à l'égard du service, la facilité d'usage, la qualité de maintenance, la régulation, ou encore le niveau de recommandation...