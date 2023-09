JCDecaux : Sylvain Le Borgne est nommé 'Chief Data Officer'

(Boursier.com) — JCDecaux SE, numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que Sylvain Le Borgne est nommé Chief Data Officer Groupe de JCDecaux à compter du 13 octobre prochain. Il succèdera à François-Xavier Pierrel qui a décidé de poursuivre une nouvelle aventure professionnelle.

Sylvain Le Borgne a débuté sa carrière chez Adream et Actustar.com, sociétés qu'il a co-fondées en 1998 et dont il a exercé les fonctions de Directeur Général jusqu'en 2007. En 2008, il a co-fondé Adledge, une société spécialisée dans le développement des outils et des algorithmes d'Ad Verification et de mesure de visibilité de la publicité digitale, qu'il a dirigée jusqu'en 2011. Il rejoint alors le Groupe Havas, où il occupe différentes fonctions managériales, tout d'abord au sein d'Havas Digital puis au sein d'Havas Media, en charge de la data et de la technologie. Il y développe une offre de services et de conseil en Data et Media devenue référente. De 2019 à 2022, Sylvain dirige le pôle Expertise et Innovation de l'agence fifty-five. Depuis 2022, Sylvain était Directeur des Partenariats, du Produit et des Données de MediaMath et supervisait l'analyse data. Il supervisait également les opérations de la société en Europe.