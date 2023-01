JCDecaux signe un partenariat stratégique mondial avec le PNUD

(Boursier.com) — JCDecaux SE a signé un partenariat stratégique mondial avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) afin de soutenir le "Fonds Conjoint des Nations Unies pour les ODD", un Fonds destiné à accélérer le développement des Objectifs de Développement Durable (ODD) à travers le monde.

Au contact de plus de 850 millions de personnes quotidiennement et fidèle à sa mission d'améliorer durablement la qualité de vie pour le plus grand nombre de citoyens, JCDecaux pratique et promeut la communication extérieure responsable et agit en faveur des Grandes Causes depuis sa création, en offrant à de nombreuses associations et ONG locales ou internationales se mobilisant en faveur des ODD, des campagnes sur ses mobiliers urbains et dispositifs publicitaires. Promouvoir une communication extérieure responsable est l'un des 6 engagements de la Stratégie RSE à horizon 2030 dévoilée en mai dernier par JCDecaux, impliquant notamment que depuis 2022, les filiales du Groupe s'engagent à appliquer sa Charte de Déontologie de la Communication Extérieure et à soutenir un ou plusieurs ODD des Nations Unies.

JCDecaux, à travers son partenariat avec le Fonds Conjoint pour les ODD, s'engage à faire de la communication extérieure un levier déterminant pour la promotion des ODD. Après avoir signé en novembre 2015 le Pacte Mondial des Nations Unies, JCDecaux poursuit, avec ce nouvel accord, son engagement en faveur des droits de l'Homme et s'engage pour une politique concrète de soutien aux Grandes Causes à travers le monde.