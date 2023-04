JCDecaux signe un contrat avec Carrefour Brésil pour apporter le meilleur du Digital Out-of-Home (DOOH) au Retail Media

(Boursier.com) — JCDecaux SE, numéro un mondial de la communication extérieure, annonce la signature d'un contrat avec le Groupe Carrefour Brésil - le plus grand distributeur du pays - portant sur une offre de Retail Media DOOH, enrichie par l'analyse des données. Cette nouvelle activité renforce l'expertise de JCDecaux au Brésil, qui propose la plus grande offre nationale de mobilier urbain, avec plus de 18 000 faces publicitaires positionnées stratégiquement dans 11 grandes villes.

A partir du second semestre 2023, 300 nouveaux écrans seront progressivement installés dans 90 hypermarchés, situés dans les Etats de São Paulo, Rio de Janeiro, District Fédéral, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul et Goiás. Outre le renforcement de la présence de JCDecaux dans le Sud-Est et son entrée sur un nouveau segment d'activité, ce partenariat marque également l'implantation de l'entreprise dans les grandes villes du Sud et du CentreOuest, permettant à JCDecaux de mailler les territoires les plus contributifs au PIB national.

Cette nouvelle offre de Retail Media DOOH, reposant sur la qualification des audiences, vise à améliorer le parcours client. Elle offrira les meilleurs standards internationaux en matière de publicité Out-Of-Home pour le commerce de détail et la grande consommation, grâce aux solutions Data de JCDecaux qui permettent aux annonceurs de planifier les campagnes, engager les audiences et mesurer les performances pour obtenir les meilleurs résultats.