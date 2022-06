JCDecaux s'engage avec Les Alchimistes et Sphere-Alfapac sur la collecte des biodéchets parisiens

(Boursier.com) — En partenariat avec Les Alchimistes et Sphere-Alfapac, JCDecaux a conçu 5 nouvelles bornes testées avec Paris&Co pour collecter les biodéchets, alliant fonctionnalité et intégration dans le paysage urbain. Cette nouvelle installation fait suite à une expérimentation en conditions réelles mise en place depuis mai 2021 par Les Alchimistes, Sphere-Alfapac et Paris&Co pour la collecte et le compostage des déchets alimentaires, auprès des habitants du Quartier d'Innovation Urbaine Paris Rive Gauche, dans les XIIIème et XIVème arrondissements de Paris ainsi que sur l'Ile Saint-Denis. Les Alchimistes avaient été choisis par Paris&Co et l'ensemble de ses partenaires en décembre 2020 pour tester leur projet de bornes d'apport volontaire pour déchets alimentaires.

Après un an d'expérimentation de la collecte des déchets alimentaires des Parisiens, Les Alchimistes ont souhaité monter en puissance sur le projet. Ils se sont tournés vers JCDecaux, pour concevoir des bornes de nouvelle génération, ergonomiques, faciles à utiliser et parfaitement intégrées dans le paysage urbain parisien. Les bornes sont dotées d'une intelligence embarquée : sur les deux bacs présents dans la borne, un système de captation de remplissage permet d'ouvrir la trappe de collecte la moins remplie pour un geste de tri propre et facilité. L'installation d'un capteur créé par Heyliot permet d'optimiser les tournées des Alchimistes en renseignant le remplissage des bornes en temps réel. Ce capteur est un outil de suivi et d'analyse conçu pour accroître la performance de collecte.

Cinq nouvelles bornes de collecte des biodéchets sont donc disponibles depuis le 24 mai dans le XIIIème arrondissement de Paris. Elles ont pour objectif d'inciter les habitants du quartier à déposer plusieurs fois par semaine leurs déchets alimentaires.