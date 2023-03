JCDecaux : s'affiche en net repli

(Boursier.com) — JC Decaux recule de plus de 3% à 21,80 euros ce jeudi en Bourse de Paris, alors que la Deutsche Bank a revalorisé le dossier de 18 à 21 euros ('conserver'), des objectifs qui restent malgré tout inférieurs aux cours cotés actuellement. Le chiffre d'affaires ajusté du groupe pour l'année 2022 est ressorti en hausse de 20,8% à 3.316,5 millions d'euros. En excluant l'impact positif lié à la variation des taux de change et aux variations de périmètre, la croissance organique ajustée est annoncée à +16,6%. Le chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en hausse de +18,4 % en 2022.

JC Decaux a dépassé ses prévisions au quatrième trimestre 2022 avec une croissance organique de 5,1% (autour de +3% annoncé en novembre). Le groupe dévoilera ses anticipations de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2023 à l'occasion de la publication des résultats annuels 2022, le 9 mars prochain...