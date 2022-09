JCDecaux renouvelle son partenariat avec Sonae Sierra dans 17 centres commerciaux du Portugal

(Boursier.com) — JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que sa filiale JCDecaux Portugal vient de renouveler son contrat avec Sonae Sierra, leader de la gestion et de l'exploitation de centres commerciaux au Portugal et dans les Régions Autonomes de Madère et des Açores, pour 10 ans.

Plus de 20 ans après avoir remporté le premier contrat en 1999, JCDecaux propose désormais une couverture 100% digitale à l'intérieur de 17 centres commerciaux de Sonae Sierra, grâce à l'installation de 231 écrans. Ce réseau sera complété par des mobiliers d'affichage, 2m(2) et Senior 8m(2), positionnés dans les espaces extérieurs tels que les accès parking.

Les centres commerciaux de Sonae Sierra concernés par ce contrat ont accueilli 160 millions de visiteurs en 2019 et couvrent les plus grandes villes du Portugal, en particulier dans la région métropolitaine de Lisbonne (notamment Colombo, Vasco de Gama, Cascais Shopping), la région métropolitaine de Porto (Norte Shopping) ainsi qu'à Vila Nova de Gaia, Madeira, Matosinhos, Guimarães, Coimbra, Maia, Leiria, Viana do Castelo, Ponta Delgada (Açores), Portimão, Covilhã et Albufeira.