JCDecaux : renouvelle et étend son partenariat avec Lima Airport Partners

(Boursier.com) — JCDecaux Pérou, filiale péruvienne de JCDecaux SE, a renouvelé et étendu son partenariat avec Lima Airport Partners (LAP) à l'aéroport international Jorge Chávez de Lima.

Ce nouveau contrat de concession publicitaire d'une durée de 10 ans entrera en vigueur à l'ouverture du nouveau terminal, prévue début 2025, et permettra au numéro 1 mondial de la communication extérieure d'enrichir l'expérience des voyageurs avec le déploiement d'une offre média iconique, digitale et contextuelle avec notamment des écrans digitaux grand format à des emplacements clés et des réseaux pensés pour couvrir l'ensemble du parcours passager. Des solutions innovantes pilotées par la donnée, dans un écosystème numérique intégré et collaboratif, permettront d'optimiser les campagnes, de mesurer les audiences et de promouvoir l'expérience 'retail' en aéroport.

JCDecaux étendra également au nouveau terminal la mesure d'audience AAM (Airport Audience Measurement) récemment lancée au Pérou et développera une offre programmatique à l'aéroport international Jorge Chávez, permettant l'introduction du DOOH (Digital Out-of-Home) dans les stratégies omnicanales des marques et capitalisant ainsi sur le marché publicitaire online mondial.

JCDecaux est un partenaire clé de LAP, dans le terminal actuel, depuis 9 ans.