JCDecaux renouvelle et étend son partenariat avec le Groupe ADP, en devenant co-actionnaire de la société Extime Media

(Boursier.com) — JCDecaux , numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir été sélectionné par le Groupe ADP, au terme d'une consultation, pour devenir co-actionnaire de la société Extime Media. Cette co-entreprise, qui sera détenue à 50/501 entre le Groupe ADP et JCDecaux, opèrera à compter du 1 er janvier 2023 les activités publicitaires sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget.

Au 1er janvier 2024, il est prévu de déployer ses activités dans les aéroports d'Antalya et de Milas-Bodrum en Turquie. Cette co-entreprise bénéficiera notamment des relations de JCDecaux avec les plus grands annonceurs à l'échelle mondiale. Ses activités publicitaires seront conduites sous la signature commerciale Extime X JCDecaux, dans le cadre du déploiement d'Extime, la marque d'hospitalité du Groupe ADP.

Référence des nouveaux médias

Dans un environnement aéroportuaire en pleine reprise, Extime X JCDecaux a pour ambition de devenir la référence des nouveaux médias aéroportuaires en France et à l'international et s'appuiera sur l'expertise du secteur de JCDecaux. Ces nouveaux médias seront vecteurs d'image pour les marques et seront activés grâce à une plateforme de programmation des messages et des contenus en affinité avec le parcours voyageurs, enrichie d'outils AdTech et de données, quantifiées et qualifiées notamment grâce à AAM (1ère mesure d'audience internationale en aéroport).

La relation avec les annonceurs sera transformée par la mise en place de nouvelles technologies, avec un site 'BtoB' donnant accès à une offre 24/7, et à des nouveaux canaux d'achat via le programmatique. Une palette complète et innovante de solutions média sera mise à disposition de la communication des marques en aéroports pour développer une relation de grande proximité avec les voyageurs. Cette offre sur mesure et différenciante reposera sur des expériences visuelles singulières, une offre iconique et sur la gestion de tous les formats en aéroports (physique, digital, marketplace,..) et positionnera Extime Media en véritable pionnier des contenus médias aéroportuaires innovants.