JCDecaux renouvelle et étend sa concession publicitaire avec l'aéroport de Singapour-Changi pour la deuxième fois consécutive

(Boursier.com) — JCDecaux , numéro un mondial de la communication extérieure, annonce le renouvellement de sa concession publicitaire avec l'aéroport de Singapour-Changi pour une durée de 7 ans, de 2023 à 2029, incluant une option d'extension de 5 ans jusqu'en 2034. Il s'agit du 3e contrat signé depuis le début de la concession en 2011, dans le cadre d'un partenariat qui s'étendra sur plus de 20 ans.

Comptant parmi les aéroports les plus récompensés avec plus de 650 prix à ce jour, dont le prestigieux prix Skytrax du meilleur aéroport (11 fois lauréat), Changi n'est pas seulement un aéroport mais une destination touristique proposant une offre de shopping, de restauration et de divertissement soigneusement sélectionnée. Il permet de faire vivre aux voyageurs des expériences inégalées dans des terminaux contemporains inspirés de la nature luxuriante et assurant de très nombreuses connexions aériennes vers 120 destinations dans le monde.

A l'heure où le voyage aérien reprend, la prolongation de ce partenariat permettra de tirer parti des tendances croissantes du secteur, reposant sur des offres médias fondées sur la donnée, pour cibler les meilleures audiences et optimiser les interactions grâce à une publicité pertinente et contextualisée.