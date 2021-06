JCDecaux renforce son offre de mobilier urbain au sein de l'Eurométropole de Strasbourg

(Boursier.com) — Dans le cadre de son nouveau contrat avec l'Eurométropole de Strasbourg, JCDecaux renforce son offre de mobiliers urbains et propose des services supplémentaires pour le bien être des usagers des transports et des citoyens. Ce programme prévoit notamment l'augmentation du nombre d'abris-voyageurs, bus et tram, sur le territoire des 33 communes de l'Eurométropole, afin de renforcer toujours davantage l'aménagement et l'équipement solidaire du territoire. JCDecaux, L'Eurométropole de Strasbourg et la CTS (Compagnie des Transports Strasbourgeois) expérimentent également, dès le mois de juin, une nouvelle génération d'abribus végétalisés.

Le nouveau contrat entre JCDecaux et l'Eurométropole de Strasbourg prévoit la remise à neuf et d'augmentation du nombre d'abris-voyageurs sur le territoire de l'Eurométropole, pour renforcer l'accessibilité et le confort des usagers du réseau CTS. Ce programme intègre également l'installation de nouveaux mobiliers publicitaires et d'information, afin de renforcer l'information locale et augmenter la surface d'information voyageur.

En particulier, il est prévu une remise à neuf de tous les abris voyageurs existants sur le réseau bus et tramway, soit 1.130 abris voyageurs d'ici septembre 2022. 60 abribus seront même équipés de ports USB pour faciliter la connectivité en mobilité et d'une pompe à vélo pour encourager la mobilité douce.

Dans le cadre de ses engagements en matière de développement durable, JCDecaux a proposé ses solutions les plus innovantes pour maîtriser l'impact environnemental de ses mobiliers, notamment en les reconditionnant à neuf, selon les principes de l'économie circulaire. Après reconditionnement, le nouveau parc de mobiliers consommera 34% d'électricité en moins par rapport au parc précédent. Afin de contribuer à végétaliser l'espace urbain, JCDecaux déploie également 4 nouveaux abribus : 2 abris avec toit végétalisé et 2 autres avec paroi arrière végétalisée.