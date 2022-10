JCDecaux renforce ses actions pour la sobriété énergétique

(Boursier.com) — JCDecaux est au rendez-vous du Plan de sobriété énergétique du pays en accélérant ses actions en faveur des économies d'énergie. Pour atteindre une baisse de 10% de l'empreinte énergétique totale de l'entreprise d'ici 2024 (vs 2019), JCDecaux accélérera ses actions : poursuite du passage en LED de l'éclairage de ses bâtiments et renforcement de leur isolation, poursuite de l'équipement des bâtiments en système d'automatisation et de contrôle des Bâtiments (BACS), baisse de la consommation de carburants -déjà réduite de 33% aux 100 km en 2021 par rapport à 201 - grâce aux pratiques d'écoconduite, à l'optimisation des tournées d'entretien-maintenance et à la poursuite du renouvellement écologique de la flotte. Par ailleurs, JCDecaux maintiendra ses bâtiments à 19oC quand ils sont occupés. Concernant ses réseaux d'eau, le matériel est déjà isolé et l'entretien régulièrement effectué.

JCDecaux s'engage et se mobilise aussi pour appliquer le décret sur les publicités lumineuses. Face à ces enjeux de sobriété, l'entreprise accompagnera les annonceurs dans leur propre stratégie de sobriété et continuera de promouvoir une communication responsable. Pour accélérer son plan de sobriété énergétique et appliquer le décret d'extinction entre 1h et 6h du matin, JCDecaux renforcera ses investissements en matière de sobriété énergétique, au-delà de ceux déjà engagés dans son plan RSE 2030. Ils représenteront un engagement budgétaire significatif pour JCDecaux. Leur déploiement sur le terrain sera un défi industriel dans un contexte de tension sur le marché mondial des composants.

Fixé en 2014, l'objectif visant à couvrir 100% de ses consommations électriques avec de l'électricité d'origine renouvelable est atteint par JCDecaux en France depuis 2019 et le sera dans le monde dès la fin 2022. JCDecaux a également rejoint le RE100 en 2019, devenant ainsi le premier groupe de communication extérieure à intégrer cette coalition internationale d'entreprises engagées pour le 100% renouvelable.

JCDecaux a opéré depuis de nombreuses années la transition énergétique de ses mobiliers en faisant le choix des meilleures technologies et des meilleures pratiques. Par l'innovation, l'entreprise a réduit jusqu'à -70% sa consommation électrique sur l'éclairage d'un mobilier 2m2 grâce aux LED et à la modulation de l'intensité lumineuse. JCDecaux a mis en place des détecteurs de présence sur ses abribus (allumage progressif de l'éclairage en fonction de la présence des usagers) permettant une réduction de 60% de la consommation d'énergie la nuit. JCDecaux a également déployé un éclairage intelligent, permettant jusqu'à 30% de réduction d'énergie.

A l'échelle mondiale, JCDecaux applique de longue date des politiques d'optimisation des périodes d'éclairage de ses mobiliers.

A l'heure de toutes les transitions -écologique, économique et sociétale- JCDecaux se dit résolument engagé dans la promotion d'une communication extérieure responsable. En 2021, l'entreprise a signé la charte Climat de l'Union de la Publicité Extérieure (UPE) et créé "Empreinte 360", le calculateur de l'empreinte environnementale, économique et sociale des campagnes diffusées sur son réseau.

En 2022, prolongeant les objectifs de l'UPE qui l'engagent, le numéro un mondial de la communication extérieure a déposé de façon volontaire un Contrat climat auprès de l'Arcom et annoncé sa nouvelle feuille de route RSE 2030. Par cette stratégie, JCDecaux renforce et accélère ses engagements en faveur de l'économie circulaire, d'une communication responsable, de la décarbonation de l'économie, dans le respect de la Stratégie Nationale Bas-Carbone, de la loi Climat & Résilience, du Pacte Vert de l'Union européenne et des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.