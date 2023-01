JCDecaux : remporte un contrat de 15 ans pour la Région de Macao

(Boursier.com) — JCDecaux SE annonce que sa filiale en joint-venture JCDecaux (Macau) Limited -créée en partenariat avec HN Group et détenue à 80% par JCDecaux et 20% par HN Group- a remporté le contrat exclusif de 15 ans portant sur le mobilier urbain publicitaire de la Région administrative spéciale de Macao (Macao RAS ; 682.000 habitants).

Cette nouvelle concession va permettre de couvrir l'intégralité des besoins soit environ 150 Abribus & 150 Mobiliers Urbains d'Information (MUPI). En première mondiale, tous les MUPIs seront double-face publicitaires et digitaux (une face 75 pouces et une face 43 pouces). Certains d'entre eux seront même dotés d'un écran interactif 32 pouces pensé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite. Ce réseau digital sans précédent offrira une plateforme à la municipalité et aux annonceurs pour toucher leurs audiences en temps réel avec un contenu numérique animé. Cette plateforme digitale intégrera également un système d'alerte d'urgence, permettant de diffuser prioritairement des messages de sécurité, afin de renforcer l'arsenal urbain d'outils d'information relatifs aux catastrophes naturelles (typhons, inondations, etc.).

Partenaire de Macao depuis 2001, JCDecaux fut la première entreprise à remporter un contrat publicitaire exclusif portant sur l'installation et l'entretien de mobiliers urbains. JCDecaux Macau va progressivement déployer ces nouveaux mobiliers à travers tout le territoire, pour s'étendre désormais à Taipa, Cotai & Coloane.