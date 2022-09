JCDecaux remporte un contrat de 10 ans avec ViaQuatro avec le métro de São Paulo

(Boursier.com) — JCDecaux SA, numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir remporté un contrat de 10 ans avec ViaQuatro, responsable de la gestion et de la maintenance de la ligne 4 (Jaune) du métro de São Paulo, portant sur l'exploitation publicitaire de cette ligne. La commercialisation des espaces publicitaires commencera le 1er octobre 2022. JCDecaux gère d'ores et déjà la publicité des lignes 1 (Verte), 2 (Rouge) et 3 (Bleue), avec une audience de plus de 4,5 millions de personnes chaque jour. Grâce au gain de la ligne 4 (Jaune), comptant 11 stations sur une distance de 12 km, JCDecaux deviendra le premier groupe de publicité dans les métros au Brésil et touchera 5,2 millions de passagers par jour.

Le contrat comprend plus de 120 toiles événementielles et 385 écrans digitaux sur les quais et dans les couloirs du métro, ainsi que 747 moniteurs dans les rames elles-mêmes.

En tenant compte des trois lignes de métro déjà exploitées, JCDecaux gérera au total 686 dispositifs et 584 écrans digitaux dans le métro de São Paulo. Après avoir récemment lancé son offre programmatique DOOH sur le marché brésilien, JCDecaux l'étendra prochainement aux inventaires de la ligne 4, permettant aux annonceurs de créer des campagnes DOOH à fort impact, fondées sur la donnée. Ils disposeront ainsi d'une offre publicitaire riche et variée, conçue pour renforcer leurs liens avec les passagers quotidiens de la plus grande métropole d'Amérique du Sud.

Ce partenariat vise les plus hauts standards internationaux en matière de communication extérieure, en mettant l'accent sur l'innovation produits, l'excellence opérationnelle et l'optimisation de l'approche environnementale.