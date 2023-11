JCDecaux remporte pour la première fois le contrat publicitaire du Marché International de Rungis

(Boursier.com) — JCDecaux a remporté pour la première fois le contrat publicitaire du Marché International de Rungis pour une durée de 10 ans. Rungis lance à cette occasion une refonte complète de son offre d'affichage publicitaire.

D'ores et déjà présent dans les marchés d'intérêt nationaux français de Bordeaux, Montpellier, Rouen et Angers, JCDecaux apportera tout son savoir-faire à Rungis en proposant des mobiliers et implantations qui s'inscrivent dans une démarche de modernisation et de parfaite intégration de la communication des annonceurs BtoB et BtoC. Le parc actuel de mobiliers publicitaires sera ainsi repensé en prenant en compte les enjeux environnementaux grâce à une gestion efficace des dépenses énergétiques et l'utilisation de mobiliers reconditionnés.