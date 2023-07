(Boursier.com) — JCDecaux remporte les contrats de mobiliers urbains de Colmar Agglomération et de la Ville de Colmar pour une durée de 14 ans. Dans le cadre de ces contrats, rempotés à la suite d'un appel d'offres, JCDecaux accompagnera Colmar et son agglomération dans leur transformation urbaine, sociale et environnementale en proposant un triple engagement : pour le confort des citoyens grâce à de nouveaux abris-voyageurs modernes et fonctionnels ; pour l'environnement et la sobriété énergétique à travers l'installation de panneaux photovoltaïques, de toitures d'abris végétalisées, et de détecteurs de présence ; pour la communication institutionnelle du territoire, qui sera enrichie grâce à la mise à disposition de mobiliers numériques de dernière génération, garantissant une qualité d'usage dans la durée.

Ce nouveau contrat totalise 228 abris, 115 mobiliers d'information 2m(2), 47 mobiliers d'informations 8m(2), 3 colonnes d'affichage culturel et 12 journaux électroniques d'informations.