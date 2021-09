JCDecaux remporte le contrat publicitaire de Sydney Trains

(Boursier.com) — JCDecaux SA, numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir remporté l'un des plus importants contrats de communication extérieure en Australie. Sydney Trains a choisi JCDecaux comme partenaire publicitaire principal dans ses halls et sur ses quais, pour une durée maximale de 10 ans. Ce gain représente également le plus gros contrat routier grand format individuel de New South Wales et offre aux annonceurs des opportunités de communication digitale grand format incomparables.

Dans le cadre de ce nouveau contrat, JCDecaux investira dans la modernisation des 1.500 dispositifs du réseau de communication extérieure de Sydney Trains à New South Wales, afin d'accompagner les voyageurs dans toutes les étapes de leurs déplacements, depuis le hall jusqu'au quai, et de doubler la présence digitale de JCDecaux sur les routes de New South Wales.

La plupart des designs ont été conçus par le célèbre architecte Tzannes afin de déployer des solutions à la fois élégantes, durables et de grande qualité, avec notamment de nouveaux écrans digitaux haute définition XTrackTV au sein de dix hubs très fréquentés de la banlieue de Sydney, dont la gare de Circular Quay, ainsi que de nouveaux dispositifs digitaux routiers grand format (portrait et paysage).