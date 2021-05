JCDecaux : remporte le contrat pour le mobilier urbain de Bruxelles

(Boursier.com) — JCDecaux annonce que sa filiale JCDecaux Belgique vient de remporter, à la suite d'un appel d'offres, le contrat de mobilier urbain de la ville de Bruxelles.

Précédemment détenu par un concurrent, ce contrat exclusif de 15 ans effectif à compter du 15 juin porte sur le design, l'installation, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de 335 abribus et 215 Mobiliers Urbains Pour l'Information (MUPIs).

Des écrans digitaux seront par ailleurs installés aux endroits les plus stratégiques de la ville, proposant des messages contextualisés, géolocalisés et en temps réel. Véritables concentrés d'innovations, ils alterneront informations locales et publicités, accompagnant ainsi le quotidien des citadins tout en offrant à la ville et aux annonceurs souplesse, réactivité et visibilité exceptionnelle dans leurs communications.

Parallèlement et grâce aux technologies déployées par JCDecaux, la ville bénéficiera également d'innovations lui permettant en particulier de piloter directement sa propre communication sur les écrans digitaux.