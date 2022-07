JCDecaux : remporte le contrat des futurs sanitaires automatiques de Paris

(Boursier.com) — JCDecaux France, filiale JCDecaux SA, a été retenue par la Ville de Paris, à l'issue d'un dialogue compétitif lancé en août 2020, pour la fourniture et l'exploitation de son prochain service de sanitaires automatiques qui viendra succéder au système actuellement en place, également opéré par JCDecaux. 435 sanitaires à entretien automatique de nouvelle génération seront progressivement déployés entre 2024 et début 2025 pour remplacer les équipements actuels qui datent de 2009. Ils ont été conçus par le bureau d'étude de JCDecaux et seront assemblés sur notre site industriel de Maurepas dans les Yvelines par les équipes de l'entreprise.

A l'échelle de la capitale, la capacité d'accueil sera doublée pour atteindre 870 utilisateurs en simultané et la disponibilité du service multipliée par 4, ce qui en fera de très loin le premier réseau mondial de sanitaires automatiques sur le domaine public d'une ville. Afin d'assurer une hygiène optimale, toutes les interfaces fonctionneront sans contact manuel. L'ensemble fontaine lave-main extérieur sera pourvu d'un distributeur de savon et permettra d'assurer le lavage des mains pour tous les usagers du domaine public.

Les équipes chargées du nettoiement des sanitaires circuleront désormais à vélo cargo pour assurer une exploitation des sanitaires non polluante et sans impact sur le trafic. Les réparations nécessitant le transport de pièces de rechanges seront assurées par des agents dotés de véhicules électriques. Les sanitaires seront particulièrement sobres, puisque la consommation d'eau sera réduite de près de 2/3 et la consommation d'électricité d'1/3 par rapport aux équipements actuels. Les sanitaires seront alimentés à 100% avec de l'électricité renouvelable et la contribution à la neutralité carbone collective couvrira l'ensemble de leurs activités.