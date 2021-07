JCDecaux : remporte le contrat d'abribus publicitaires de la ville d'Anvers

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — JCDecaux annonce que sa filiale JCDecaux Belgique vient de remporter, à la suite d'un appel d'offres, le contrat d'abribus publicitaires de la ville d'Anvers, capitale de la province d'Anvers, plus grande province de la Belgique avec 1,9 million d'habitants. Précédemment détenu par un concurrent, ce contrat de 10 ans couvre l'ensemble des 9 districts d'Anvers (540.000 habitants), deuxième ville de Belgique, deuxième port européen, deuxième pôle pétrochimique au monde, leader mondial du négoce de diamants et capitale de la mode, qui dispose également d'atouts majeurs dans le tourisme et dont le secteur high-tech est en pleine effervescence.

Le nouveau contrat porte sur l'installation, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de 940 abribus publicitaires. Des écrans digitaux seront par ailleurs installés sur les abribus situés aux endroits les plus stratégiques de la ville, proposant des messages contextualisés, géolocalisés et en temps réel. "Véritables concentrés d'innovations, ils alterneront informations locales et publicités, accompagnant ainsi le quotidien des citadins tout en offrant à la ville et aux annonceurs souplesse, réactivité et visibilité exceptionnelle dans leurs communications", ajoute JCDecaux.