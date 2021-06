JCDecaux : Rémi Grisard nommé responsable des relations investisseurs et de la communication financière

(Boursier.com) — JCDecaux SA, numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que Rémi Grisard a rejoint JCDecaux comme Responsable des Relations Investisseurs et de la Communication Financière de JCDecaux le 15 juin 2021. Rémi Grisard a débuté sa carrière en 2009 à la Société Générale, au sein de l'Inspection Générale, un service chargé de mener des missions de management des risques et des revues stratégiques en France et à l'international pour le compte de la direction générale.

En 2013, Rémi Grisard rejoint les équipes Strategy and Corporate development au sein de la Banque de Financement et d'Investissement - Asset & Wealth Management de la Société

Générale où il participe à la définition du plan stratégique et aux opérations de corporate development.

Depuis, 2016, Rémi Grisard était Analyste au sein de l'équipe Equity Research de Société Générale Corporate and Investment Banking en charge du secteur Média & Internet, où il couvrait notamment les valeurs Adevinta, M6, Mediaset Espana, Mediaset Italia, Mediawan et Scout24.

Rémi Grisard, 36 ans, est diplômé de l'ESSEC. Basé à notre siège dans les Yvelines (Plaisir), Rémi Grisard est rattaché à David Bourg, Directeur Général Finance, Administration et Systèmes d'information du Groupe.