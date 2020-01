JCDecaux, "remarquable" dans la lutte contre le changement climatique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — JCDecaux a été distingué pour son action en faveur du climat en intégrant la prestigieuse liste A dans le classement établi par le Carbon Disclosure Project (CDP), organisation internationale à but non lucratif dédiée au changement climatique, sur la base de son rapport climatique de 2018. JCDecaux, référencé dans le classement du CDP depuis 2011, "est reconnu pour ses actions visant à atténuer les risques climatiques, réduire ses émissions et développer une économie à faibles émissions de carbone, sur la base des données recueillies via le questionnaire 2019 du CDP sur le changement climatique". Parmi les milliers d'entreprises référencées dans le classement du CDP chaque année, JCDecaux fait partie des quelques-unes considérées comme hautement performantes qui intègrent la liste A. Publié chaque année, le processus de rapport environnemental et de notation du CDP est largement reconnu comme la référence absolue en matière de transparence environnementale des entreprises.

Le CDP utilise une méthodologie détaillée et indépendante pour évaluer, de A à D-, les 8.400 entreprises qui ont répondu au questionnaire sur la base de l'exhaustivité de leur déclaration, de leur conscience et de leur gestion des risques environnementaux, ainsi que de leur démonstration des meilleures pratiques pour une action environnementale remarquable, telles que la définition d'objectifs ambitieux et pertinents.