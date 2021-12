JCDecaux référencé dans la Liste A du classement du CDP

(Boursier.com) — JCDecaux SA, numéro un mondial de la communication extérieure, annonce être à nouveau reconnu pour son engagement dans la lutte contre le changement climatique par l'organisation mondiale à but non lucratif Carbon Disclosure Project (CDP), dans le cadre de sa réponse au questionnaire "Climate Change" 2021.

Référencé dans le classement du CDP depuis 2011, JCDecaux fait partie d'un petit nombre d'entreprises très performantes sur près de 12.000 entreprises évaluées. Grâce à des actions environnementales significatives et mesurables, JCDecaux améliore sa note qui passe de A- à A et fait partie de la prestigieuse "liste A" de ce classement comme en 2019, qui désigne les sociétés les plus avancées en matière de lutte contre le changement climatique. JCDecaux est, en 2021, la seule entreprise européenne de la catégorie Web & Marketing Services à faire partie de la liste A du CDP, une performance bien supérieure à la moyenne (C).