JCDecaux : référencé dans la liste A du classement CDP

(Boursier.com) — JCDecaux SE est une nouvelle fois reconnu pour son leadership en matière de transparence et de performance environnementale dans le cadre de la lutte contre le changement climatique par l'organisation à but non lucratif CDP (Carbon Disclosure Project) et se maintient dans la liste A du classement annuel.

JCDecaux SE fait partie d'un petit nombre d'entreprises ayant obtenu la note 'A', sur plus de 21.000 entreprises évaluées. Grâce à des actions environnementales significatives et mesurables, JCDecaux améliore sa note générale qui passe de 'A-' à 'A' et fait partie de la 'liste A' de ce classement comme en 2019 et en 2021, qui désigne les sociétés les plus avancées en matière de lutte contre le changement climatique. Cette année, le numéro 1 mondial de la communication extérieure fait partie des 17% d'entreprises ayant atteint le niveau 'Leadership' dans la catégorie Web & Marketing Services'.

Rappelons que le CDP utilise une méthodologie détaillée et indépendante pour évaluer les entreprises, en leur attribuant une note de 'A' à 'D-' en fonction de l'exhaustivité de leur rapport, de la gestion des risques environnementaux, de la sensibilisation des équipes et de la mise en oeuvre des meilleures pratiques environnementales, comme la fixation d'objectifs ambitieux et significatifs. Les entreprises qui ne divulguent aucune information ou insuffisamment se voient attribuer la note 'F'.

Premier groupe de communication extérieure à avoir rejoint en 2019 le RE100, coalition internationale regroupant les entreprises mobilisées en faveur d'une production d'électricité 100% renouvelable, JCDecaux poursuit ses actions de réduction de son impact carbone autour de solutions concrètes.

La réduction de l'empreinte carbone du Groupe demeure d'ailleurs une priorité absolue pour JCDecaux qui a pour ambition d'atteindre le Net Zero carbone d'ici 2050. Pour y parvenir, le Groupe s'est engagé dans l'initiative "Science-Based Targets" (SBTi), avec des objectifs de réduction de ses émissions à court et long termes en valeur absolue à l'échelle du groupe. Fin 2023, JCDecaux a soumis sa trajectoire de réduction à la SBTi pour examen et validation.