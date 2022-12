JCDecaux reconnu pour sa performance de responsabilité sociale et environnementale

(Boursier.com) — JCDecaux SE s'est vu attribuer la médaille "Platine" par EcoVadis pour ses performances RSE et achats responsables avec un score global de 76/100, bien au-dessus de la moyenne du secteur "Publicité et études de marché" qui est de 43/100.

Déjà détenteur de la médaille "Or" en 2021 avec un score de 71/100, le Groupe remporte cette année la plus haute reconnaissance attribuée par EcoVadis et se place ainsi dans le top 1% des entreprises évaluées les plus exemplaires.

Cette nouvelle reconnaissance des actions du Groupe en matière de responsabilité sociale et environnementale confirme l'engagement de JCDecaux, la solidité de sa stratégie et sa transparence en matière de développement durable. Elle conforte l'engagement historique de JCDecaux pour un modèle économique durable, respectueux de l'environnement et de la société sur les 4 thématiques évaluées par EcoVadis : Environnement ; Social et Droits de l'Homme ; Achats Responsables ; Ethique.