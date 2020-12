JCDecaux : rachat d'une société française de mobilier urbain

(Boursier.com) — JCDecaux annonce le rachat par sa filiale JCDecaux France de la société Abri Services Media, acteur français du mobilier urbain dans la Région Grand-Ouest, qui opère sous la marque Abri Services.

Entreprise familiale créée en 1969 et reprise en 2004 par Yvon Suillaud, Abri Services Media, qui compte 76 collaborateurs, exploite aujourd'hui plus de 2.600 abribus et 2.100 Mobiliers Urbains Pour l'Information dans la région Grand-Ouest.

Outre sa capacité à fabriquer ses mobiliers, l'entreprise a également une activité de commercialisation ou location de mobiliers urbains non publicitaires, abribus, journaux électroniques d'information, abris-vélos, panneaux d'affichage libre et micro-signalétique...