JCDecaux perd son contrat avec les aéroports de l'Autorité Portuaire de New York et du New Jersey

(Boursier.com) — A la suite d'un appel d'offres, le contrat publicitaire de JCDecaux SA avec les 4 aéroports de New York et du New Jersey -John F. Kennedy, LaGuardia, Newark Liberty et Stewart- n'a pas été renouvelé.

Détenteur du contrat avec la Panynj (Autorité Portuaire de New York et du New Jersey) depuis plus de 30 ans, JCDecaux se dit fier des programmes médias qu'il a déployé avec succès au cours de ces 3 décennies .

Le monde souffre toujours des effets de la COVID-19, tandis que des mesures sanitaires strictes continuent de limiter la circulation des passagers dans les aéroports. Durant cette période de confinement, la baisse historique du trafic aérien et de sérieuses incertitudes économiques conduisent les entreprises à réagir immédiatement en réduisant leurs dépenses publicitaires à une échelle sans précédent. Actuellement, les passagers provenant de plus de quarante Etats américains font l'objet de restrictions de voyage à l'entrée du territoire de New York ou du New Jersey, et sont soumis à une interdiction de déplacement international de grande ampleur. Même après la levée des restrictions de voyage, le trafic aérien mettra du temps à retrouver son niveau d'avant la COVID-19 , commente le leader mondial de la communication extérieure.

Depuis le début de la crise sanitaire, JCDecaux a pris des mesures immédiates et ciblées sur ses leviers opérationnels et financiers pour atténuer cette baisse et préserver sa trésorerie, via notamment un ajustement des loyers, une maîtrise rigoureuse des coûts, la réduction des investissements en capital, un contrôle strict du besoin en fonds de roulement et l'annulation du dividende.