JCDecaux : pas de dividende

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de JCDecaux SA s'est tenue le 11 mai au siège social de la société. Elle a approuvé l'ensemble des résolutions soumises au vote.

L'Assemblée générale a notamment approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Au titre de l'exercice, le groupe JCDecaux a proposé de ne pas verser de dividende.

Elle a renouvelé les mandats de 5 membres du Conseil de surveillance : Mme Alexia Decaux-Lefort pour 3 ans et MM. Gérard Degonse, Jean-Pierre Decaux, Michel Bleitrach et Pierre Mutz pour 1 an.

L'Assemblée a approuvé la politique de rémunération 2022 des mandataires sociaux ainsi que les éléments de rémunération qui leur ont été versés ou attribués en 2021 ;

A l'issue de cette Assemblée, le Conseil de surveillance a reconduit le mandat de Président du Conseil de surveillance de M. Gérard Degonse et le mandat de Vice-Président du Conseil de surveillance de M. Jean-Pierre Decaux pour la durée de leur mandat de membre du Conseil de surveillance.

Le Conseil de surveillance a également renouvelé, pour la durée de leur mandat de membre du Conseil de surveillance :

- le mandat de membre du Comité d'audit de M. Pierre Mutz ;

- le mandat de membre et de Président du Comité des Rémunérations et des Nominations de M. Michel Bleitrach ;

- le mandat de membre du Comité des Rémunérations et des Nominations de M. Gérard Degonse ;

- le mandat de membre et de Président du Comité d'Ethique de M. Michel Bleitrach ;

- le mandat de membre du Comité d'Ethique de M. Pierre Mutz.

Le Conseil de surveillance a ensuite désigné M. Jean-Charles Decaux en qualité de Président du Directoire et M. Jean-François Decaux en qualité de Directeur Général pour un an et ce, conformément au principe d'alternance des fonctions de la Direction Générale appliqué au sein de JCDecaux SA.

Rappelons que MM. Jean-Charles Decaux et Jean-François Decaux utilisent à des fins commerciales et de représentation publique le titre de Co-Directeur Général de JCDecaux.