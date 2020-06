JCDecaux partenariat mondial avec S4M

JCDecaux partenariat mondial avec S4M









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — JCDecaux et S4M, spécialiste du drive-to-store, annoncent un partenariat mondial qui permettra aux annonceurs de combiner les performances de la communication extérieure et de la publicité sur mobile pour optimiser le trafic en magasin. Cette offre, qui sera disponible dans un premier temps sur 8 marchés à travers le monde, dont la France, les Etats-Unis, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, Singapour et le Mexique, permettra aux marques d'acheter des campagnes publicitaires drive-to-store à la fois sur les réseaux OOH de JCDecaux, et sur le réseau mobile via la plate-forme de S4M. En combinant ces deux médias, les marques pourront cibler des emplacements pertinents à proximité de leurs magasins et ainsi toucher davantage de prospects qu'avec un seul média. Les fonctionnalités drive-to-store de S4M permettent également de mesurer facilement le nombre de visites générées par les campagnes OOH et sur mobile.

Les tests démontrent que la combinaison des deux médias, OOH et mobile, multiplie par 2,5 le nombre de visites en magasin, comparé à l'utilisation séparée de chacun d'entre eux. Cette augmentation profitera aux marques qui éprouvent des difficultés à attirer les consommateurs en ligne dans leurs points de vente physiques. Afin de renforcer l'attractivité de cette offre, S4M est connectée à la marketplace digitale VIOOH, permettant, dans les pays éligibles, l'accès à un inventaire digital OOH premium.