JCDecaux partenaire de Justdiggit

JCDecaux partenaire de Justdiggit









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour la journée mondiale de l'environnement du 5 juin 2021 et le lancement du 'UN Decade', appel des Nations Unies à tous les pays du monde à s'unir pour protéger et restaurer les écosystèmes, JCDecaux poursuit son engagement auprès de Justdiggit, association de reforestation en Afrique. JCDecaux, partenaire depuis 2014 de Justdiggit, diffusera gracieusement dans 13 pays africains (Afrique du Sud, Angola, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Tanzanie, Gabon, Côte d'Ivoire, Zambie, Cameroun, Ouganda et Madagascar) des messages digitaux et offrira des faces sur ses mobiliers d'affichage dans 6 pays (Afrique du Sud, Ouganda, Tanzanie, Cameroun, Gabon et Côte d'Ivoire). Le groupe communiquera à titre gracieux dans 7 pays européens, dont toute la France et 6 capitales européennes (Londres, Berlin, Rome, Madrid, Bruxelles, Dublin). 'UN Decade' et Justdiggit diffuseront leurs spots sur plus de 500 écrans digitaux JCDecaux, les formats allant de 2 m2 à des dispositifs iconiques tel que le Kensington à Londres (270 m2). La période de diffusion est d'une semaine par ville entre juin et juillet.