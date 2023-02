JCDecaux : nouveau contrat en Norvège

(Boursier.com) — Le groupe JCDecaux indique avoir remporté le contrat de mobilier urbain publicitaire (notamment digital) de Stavanger, capitale pétrolière et troisième plus grande ville de Norvège, pour 10 ans.

JCDecaux travaille déjà en étroite collaboration avec Stavanger depuis plus de 20 ans. Ce nouveau contrat, effectif à partir de juillet 2023, porte sur la fourniture, l'installation et la maintenance de 150 Abribus, de 10 sanitaires à entretien automatique ainsi que d'autres équipements tels que des mobiliers sur pied, des kiosques interactifs, des bornes de propreté et des bancs.