JCDecaux : nouveau contrat de 10 ans au Brésil pour l'exploitation publicitaire du métro de Salvador

(Boursier.com) — Le groupe JCDecaux annonce avoir remporté un contrat de 10 ans au Brésil avec CCR Metro Bahia portant sur l'exploitation publicitaire des deux lignes de métro de Salvador. Ce nouveau partenariat, qui débutera en mars 2023, vient soutenir la stratégie de développement de JCDecaux et renforcer sa position de leader des médias dans les métros au Brésil.

Au coeur de la capitale de l'Etat de Bahia, JCDecaux assurera l'exploitation publicitaire des deux lignes de métro existantes : la ligne 1 (rouge) qui s'étend sur 12 km et comprend huit stations, et la ligne 2 (bleue) qui se déploie sur 19 km et compte 12 stations. Ensemble, les deux lignes relient le centre historique de Salvador aux quartiers en périphérie de la ville, avec au total plus de 530.000 passagers quotidiens. Elles sont également directement connectées à sept gares routières dans lesquelles JCDecaux va opérer.

Les dispositifs publicitaires actuels des lignes 1 et 2 seront désormais gérés par JCDecaux, soit plus de 40 mobiliers digitaux répartis sur l'ensemble des stations, 162 mobiliers analogiques au sein des gares routières ainsi que 520 écrans TV à l'intérieur des rames de métro. L'arrivée de JCDecaux dans le métro de Salvador va permettre aux annonceurs de bénéficier d'une toute nouvelle offre digitale comprenant plus de 1.200 faces publicitaires, deux mobiliers Iconic digitaux dans les principales stations ou des contenus vidéo courts.