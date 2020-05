JCDecaux : note maximale !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — JCDecaux annonce que le classement 'Responsabilité Sociale des Entreprises' de l'agence de notation MSCI (Morgan Stanley Capital International) lui attribue la note maximale de 'triple A' pour la troisième année consécutive. Ce classement "confirme la solidité des pratiques RSE et de la Stratégie Développement Durable déployée par JCDecaux depuis de nombreuses années et témoigne de sa résilience à long terme aux risques environnementaux, sociétaux et de gouvernance". Ce score récompense tout particulièrement "ses pratiques globales de gouvernance et son engagement en faveur du Climat ainsi que sa capacité, inégalée dans son secteur, à développer des technologies propres et à faible intensité carbone au service d'une ville et d'une mobilité intelligentes et durables". Avec ce triple A, JCDecaux se positionne dans le top 3 de la catégorie Media & Entertainment, parmi les 4% d'entreprises les mieux cotées du panel, et surpasse largement la valeur moyenne du secteur.