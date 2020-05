JCDecaux : net repli, la crise pèse fortement sur l'activité

Crédit photo © JCDecaux

(Boursier.com) — JCDecaux, qui restait sur six séances de progression, abandonne 5% à 19 euros à l'ouverture. Le no 1 mondial de la communication extérieure a fait état d'un chiffre d'affaires ajusté de 723,6 millions d'euros au premier trimestre, en baisse de 13,9%. "Nous prévoyons désormais que l'impact négatif du Covid-19 sur nos activités augmentera considérablement à court terme, mais il n'est pas possible de quantifier l'amplitude ou la durée de son impact. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de fournir des indications pour le 2ème trimestre ainsi que pour les 3ème et 4ème trimestres", a averti Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de la société.

Ce matin sur 'BFM Business', Jean-Charles Decaux, co-directeur général de JCDecaux, a souligné que les affaires reprenaient en Chine, avec environ 70 % du trafic habituel dans les transports publics. "La bonne nouvelle est que la Chine sort progressivement de sa période de blocage. Ce n'est pas spectaculaire, mais semaine après semaine, l'activité redémarre". Les États-Unis restent un marché difficile, a en revanche indiqué le dirigeant.