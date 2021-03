JCDecaux : MSCI apprécie les efforts RSE

Crédit photo © JCDecaux

(Boursier.com) — JCDecaux SA est à nouveau référencé dans le classement "Responsabilité Sociale des Entreprises" de l'agence de notation MSCI (Morgan Stanley Capital International) avec la note maximale de 'AAA'. Triple A depuis 2018, JCDecaux est la seule entreprise du panel Media & Entertainment à avoir obtenu la note maximale de l'agence de notation MSCI avec une notation globale de 6,7/10, bien au-dessus de la moyenne du secteur s'élevant à 4,2/10.

L'agence MSCI salue ainsi le Groupe pour sa solide gouvernance, son approche efficiente de gestion des risques éthiques, sociaux et environnementaux avec notamment une note maximale de 10/10 sur le critère environnement portant sur la politique de réduction des émissions carbone.

Le renouvellement de JCDecaux dans cet indice confirme la maîtrise et la résilience des pratiques ESG du Groupe, déjà saluées par deux autres agences de notation extra-financière en 2020.