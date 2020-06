JCDecaux : Moody's maintient sa notation, pour le moment

(Boursier.com) — Moody's confirme les notes émetteur long terme et senior non garantie de JCDecaux à 'Baa2'. La perspective passe de 'sous revue' à 'négative'. "Nous avons confirmé la note Baa2 de JCDecaux car les actions mises en place par la société pour atténuer la forte contraction des bénéfices en 2020, et la croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA que nous attendons à partir de 2021, devraient soutenir la reprise des paramètres de crédit", explique Moody's. "De plus, la société a renforcé de manière significative ses liquidités à la suite de l'émission d'un milliard d'obligations en avril".

"Toutefois, la perspective négative reflète le risque que la reprise des audiences et du marché de la publicité extérieure soit plus lente au cours de ce cycle, en particulier si l'épidémie de coronavirus provoque une nouvelle perturbation prolongée de la mobilité ou si l'environnement économique se détériore au-delà de nos attentes actuelles".