JCDecaux : message prudent

Crédit photo © JCDecaux

(Boursier.com) — JCDecaux se cale sous les 15 euros ce mardi matin, à 14,70 euros, alors que Morgan Stanley a abaissé son objectif de cours sur le dossier de 22 à 19,50 euros. Auparavant, Goldman Sachs avait rétrogradé d''acheter' à 'neutre' le dossier du leader de la communication extérieure. L'objectif de cours a quant à lui été révisé à 17 euros, contre 18 euros auparavant... Fin septembre, Oddo BHF avait dégradé la valeur à 'neutre' avec un cours de 18 euros dans le viseur. A la suite de plusieurs contacts avec le groupe, le broker retenait un message prudent sur la tendance publicitaire dans un contexte de trafic aérien toujours très difficile et un manque de visibilité sur les mesures sanitaires (possible reconfinement). De quoi abaisser ses attentes d'EBITDA pour 2020 et 2021 (33% en moyenne).

Le courtier envisage une fin d'année difficile, tout particulièrement dans le transport... Par ailleurs, le momentum M&A devrait être moins soutenu qu'attendu précédemment. Une opération aux USA ne semble aucunement imminente et les cibles plus petites sont pour le moment rares (peu de groupes fragilisés).