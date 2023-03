JCDecaux : Le résultat net part du groupe s'inscrit à 132,1 millions d'euros

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires ajusté de JC Decaux ressort en hausse de +20,8% à 3.316,5 millions d'euros. La croissance du chiffre d'affaires organique ajusté est en hausse +16,6%. La Marge opérationnelle ajustée est de 602,9 millions d'euros, en hausse de 42,8% à +180,7 millions d'euros sur un an. Le Résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, de 212,0 millions d'euros, ressort en hausse de +1.199,5% à +195,7 millions d'euros sur un an.

Le Résultat net part du Groupe s'inscrit à 132,1 millions d'euros, en hausse de +146,7 millions d'euros sur un an. Le Cash-flow disponible ajusté est de 43,2 millions d'euros.

Le management propose à l'Assemblée Générale de ne pas verser de dividendes en 2023.

La croissance organique du chiffre d'affaires ajusté au premier trimestre 2023 est attendue à environ +2,5%.

À l'occasion de la publication des résultats 2022, Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : "Le chiffre d'affaires du Groupe pour l'année 2022 a augmenté de +20,8%, +16,6% en organique, pour atteindre 3.316,5 millions d'euros, porté par une croissance importante du chiffre d'affaires digital et une dynamique commerciale toujours forte. Notre chiffre d'affaires organique, hors Chine, est en hausse de +24,1% pour l'année 2022.

Notre chiffre d'affaires digital a progressé de +41,1% sur l'année 2022, +35,2% en organique, pour atteindre un niveau record de 31,4% du chiffre d'affaires annuel du Groupe en 2022. Le chiffre d'affaires publicitaire analogique enregistre une croissance à deux chiffres en organique en 2022.

Nous avons poursuivi le déploiement sélectif d'écrans digitaux au sein d'emplacements premium ainsi que le développement de nos services liés à la data. Le chiffre d'affaires publicitaire programmatique via la plateforme SSP (Supply Side Platform) VIOOH, qui constitue majoritairement une source de revenus incrémentaux provenant de campagnes dynamiques innovantes alimentées par la data et de nouveaux annonceurs, a doublé en 2022 pour atteindre 61,3 millions d'euros, soit

5,9% de notre chiffre d'affaires digital au cours de l'exercice 2022, et ce, alors que l'écosystème DOOH programmatique, y compris Displayce depuis l'annonce de notre alliance stratégique en juillet 2022, continue de gagner du terrain.

Notre portefeuille clients est très diversifié, le Top 10 représentant environ 14% de notre chiffre d'affaires en 2022. Notre catégorie la plus importante, Mode, Beauté et Luxe représente 17% du chiffre d'affaires du Groupe et poursuit sa forte progression à +41% en 2022. Les catégories Voyage et Divertissement/Loisirs connaissent une solide reprise post Covid, à +54% et +31% respectivement.

Avec une hausse du chiffre d'affaires de 571,9 millions d'euros en 2022, notre marge opérationnelle ajustée a atteint 602,9 millions d'euros en hausse de 180,7 millions d'euros, +42,8% sur un an, soit 18,2% du chiffre d'affaires total en 2022 (+280 points de base par rapport à 2021), ce qui reflète notre fort levier opérationnel malgré un niveau d'activité historiquement bas en Chine impacté par les restrictions de mobilité. Notre résultat net part du Groupe est redevenu positif à 132,1 millions d'euros, soit une augmentation de 146,7 millions d'euros sur un an, conformément à l'amélioration de nos performances opérationnelles. Notre capacité d'autofinancement est en hausse de 161,8 millions d'euros à 399,4 millions d'euros et notre cash-flow disponible a atteint 43,2 millions d'euros en 2022, tandis que les investissements ont augmenté notamment en raison de la hausse des gains et renouvellements de contrats, incluant le versement de plus de la moitié des droits publicitaires liés au contrat de 15 ans avec Shanghai Metro. Notre dette nette a légèrement augmenté de 50,5 millions d'euros, principalement en raison des investissements de fusions-acquisitions, s'établissant à 975 millions d'euros à la fin de la période avec un levier financier à 1,6x (contre 2,2x fin 2021). Forts de l'excellence de notre performance extra-financière reconnue par les agences de notation (EcoVadis : Platine, CDP : A-), nous avons continué à renforcer nos initiatives et nos engagements ESG majeurs en 2022, telles que l'annonce en mai 2022 d'une ambitieuse stratégie ESG à horizon 2030 et la poursuite de la réduction de notre empreinte carbone, en baisse de -27 % en 2022 par rapport à 2019 (scopes 1, 2 et 3). Parce qu'il permet de financer des services d'utilité publique et des infrastructures de transport, notre modèle économique vertueux contribue à lutter contre le changement climatique. Près de 50% de notre chiffre d'affaires en 2022 est ainsi éligible et aligné avec la taxonomie européenne. Nous annonçons également aujourd'hui le lancement d'une nouvelle Stratégie Climat, "committed SBTi", qui comprend des engagements forts et proactifs pour continuer à optimiser notre empreinte carbone, en réduisant d'ici 2030 nos émissions de scopes 1 et 2 de 60% et nos émissions de scope 3 de 46%, et en atteignant le Net Zéro d'ici 2050 (scopes 1, 2 et 3).

Au premier trimestre 2023, nous prévoyons désormais une croissance du chiffre d'affaires organique autour de +2,5% y compris une baisse à deux chiffres du chiffre d'affaires en Chine où nous commençons à observer un point d'inflexion à partir du mois de mars marqué par un retour à la normale de la mobilité.

En tant qu'entreprise de communication extérieure mondiale la plus digitalisée, alliée à une nouvelle plateforme de vente à l'audience alimentée en données qualitatives, à notre portefeuille bien diversifié, à notre faculté à remporter de nouveaux contrats, à la solidité de notre structure financière, à la qualité de nos équipes dans le monde et reconnue pour son excellence en matière d'ESG, nous considérons que nous sommes bien placés pour bénéficier du rebond. Nous sommes plus que jamais convaincus de la puissance de notre média dans un paysage publicitaire de plus en plus fragmenté et de plus en plus numérique, et du rôle important qu'il continuera de jouer dans la croissance économique ainsi que dans les transformations positives de notre société."