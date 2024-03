JCDecaux : Le Résultat net part du groupe s'est établi à 209,2 ME

(Boursier.com) — JCDecaux affiche un Chiffre d'affaires ajusté en hausse de 7,6% à 3.570 ME. Le Chiffre d'affaires organique ajusté est en hausse de 8,7%. La Marge opérationnelle ajustée ressort à 663,1 ME, en hausse de 10%, +60,2 Millions d'euros sur un an. Le Résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, s'inscrit à 266,2 Millions d'euros, en hausse de 25,5%, +54,2 millions d'euros sur un an.

Le Résultat net part du Groupe est de 209,2 ME, en hausse de 58,3%, +77,0 millions d'euros sur un an. La Capacité d'autofinancement est de 478,5 Millions d'euros, en hausse de 19,8%, +79,1 Millions d'euros sur un an. Le Cash-flow disponible ajusté ressort à -1 ME impacté par près de 100 Millions d'euros de paiements de loyers passés non récurrents

Le groupe proposera à l'Assemblée Générale de ne pas verser de dividendes en 2024 afin de préserver la flexibilité financière.

La croissance organique du chiffre d'affaires ajusté au premier trimestre 2024 est attendue à environ +9%.

À l'occasion de la publication de ces résultats 2023, Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : "Le chiffre d'affaires du Groupe pour l'année 2023 a augmenté de +7,6%, +8,7% en organique, pour atteindre 3.570 millions d'euros, porté par le digital, la croissance continue du mobilier urbain et la solide reprise du transport. Notre chiffre d'affaires digital (DOOH) a progressé de +20,8% sur l'année 2023, +22,7 % en organique, pour atteindre un niveau record de 35,3 % du chiffre d'affaires annuel du Groupe avec une forte croissance du chiffre d'affaires programmatique. Le chiffre d'affaires

publicitaire analogique a également augmenté en 2023 malgré la conversion de certains sites analogiques premium au digital.

Notre marge opérationnelle ajustée a progressé de 60,2 millions d'euros pour atteindre 663,1 millions d'euros, soit une hausse de +10,0 % sur un an malgré les pressions inflationnistes sur les coûts. Ce levier opérationnel positif s'explique par le mobilier urbain qui a bénéficié d'un chiffre d'affaires au-delà du niveau pré-Covid et de renégociations de certains contrats, alors que le transport a été impacté par un rythme de reprise plus lent, notamment en Chine et l'affichage a été affecté par les réglementations en France tandis que le digital a continué de contribuer à l'amélioration des marges dans ce segment. Nos autres indicateurs de performance relatifs au compte de résultat ont progressé en conséquence, dont le résultat net part du Groupe qui affiche une hausse de 77 millions d'euros, soit +58,3% sur un an, pour atteindre 209,2 millions d'euros. Nous avons généré une capacité d'autofinancement solide de 478,5 millions d'euros, en hausse de 79,1 millions d'euros, +19,8% par rapport à 2022. Notre cash-flow disponible a été quasiment à l'équilibre à -1,0 million d'euros, impacté principalement par des paiements de loyers passés non récurrents d'environ 100 millions d'euros versés suite à la conclusion de renégociations de contrats, soit un cash-flow disponible sous-jacent positif retraité de cet effet. Notre dette nette est restée globalement stable à 1 005,9 millions d'euros fin 2023, avec un levier financier en baisse qui se situe désormais à 1,5x".