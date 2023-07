JCDecaux : Le Résultat net part du groupe remonte à 37,8 ME au S1

(Boursier.com) — JCDecaux , numéro un mondial de la communication extérieure, publie ce jour ses résultats pour le premier semestre 2023. Le Chiffre d'affaires ajusté est en hausse de +7,5% à 1.585 millions d'euros. Le Chiffre d'affaires organique ajusté monte de 7,8% avec un deuxième trimestre qui a dépassé nos attentes à +10,3%. La Marge opérationnelle ajustée est de 203,1 millions d'euros, en hausse de +10,7% . Le Résultat d'exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, de 12,5 millions d'euros, ressort en hausse de +170%. Le Résultat net part du groupe est de 37,8 millions d'euros, en hausse de +422,4%. La Capacité d'autofinancement ajusté s'inscrit à 114,3 millions d'euros, en hausse de +41,6%.

Le Cash-flow disponible ajusté est de -179,7 millions d'euros, en baisse de 136,6 millions d'euros du fait d'éléments ponctuels affectant la variation du besoin en fonds de roulement.

La croissance organique du chiffre d'affaires ajusté au troisième trimestre 2023 est attendue autour de +7%.

À l'occasion de la publication des résultats du premier semestre 2023, Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : "Le chiffre d'affaires du Groupe au premier semestre 2023 a progressé de +7,5%, +7,8% en organique, pour atteindre 1.585 millions d'euros, y compris +10,3% en organique au deuxième trimestre au-dessus de nos attentes, tiré par une solide dynamique commerciale dans la plupart des zones géographiques et avec une reprise progressive en Chine. Cette performance est portée par la forte croissance des activités digitales, la reprise continue des activités de transport et la poursuite de la croissance du chiffre d'affaires du mobilier urbain, au-dessus des niveaux pré-Covid au premier semestre.

Le chiffre d'affaires digital (DOOH) a fortement progressé à +17,1% au premier semestre 2023, +18% en organique, pour atteindre 32,7% du chiffre d'affaires du Groupe contre 30% au premier semestre 2022. Nous avons poursuivi le déploiement sélectif d'écrans digitaux au sein d'emplacements premium ainsi que le développement de nos services liés à la data. Le chiffre d'affaires publicitaire programmatique via la plateforme SSP (Supply Side Platform) VIOOH, qui constitue principalement une source de revenus incrémentaux provenant de campagnes dynamiques innovantes alimentées par la data et de nouveaux annonceurs, a progressé de 63,3% au premier semestre 2023 pour atteindre 36,9 millions d'euros, soit 7,1% de notre chiffre d'affaires digital au cours du premier semestre 2023, et ce, alors que l'écosystème DOOH programmatique, y compris Displayce depuis l'annonce de notre alliance stratégique en juillet 2022, a continué de gagner du terrain.

Par activité, le mobilier urbain a progressé de +3,8% en organique au premier semestre 2023, dépassant globalement les niveaux du premier semestre 2019 ; l'affichage a enregistré une baisse de -0,5% en organique au premier semestre 2023, mais il a dépassé les niveaux de 2019 en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord ; le transport a augmenté de +19%, reflétant la solide reprise du trafic aérien, qui a déjà atteint plus de 90 % de son niveau mondial pré-Covid. Mais le chiffre d'affaires du Transport est resté bien inférieur aux niveaux de 2019, en raison d'un trafic aérien international en Asie toujours faible, particulièrement en Chine qui est également affectée par le non renouvellement des contrats du métro et de l'aéroport de Canton".