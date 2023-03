JCDecaux : le Comité Champs-Elysées renouvelle pour 5 ans le contrat de régie exclusive des Illuminations de Noël

(Boursier.com) — Le Comité Champs-Élysées, organisateur et producteur, depuis plus de 40 ans, des Illuminations de Noël les plus célèbres de France, renouvelle sa confiance à JCDecaux, pour l'accompagner dans le 'sourcing' et la gestion des partenariats qui entourent et permettent cet événement.

En 2022, plus de 120.000 personnes ont assisté à leur inauguration, entre arc-de-triomphe et obélisque. La même magie s'est prolongée, le 31 décembre, quand 1 million de personnes se sont réunies pour admirer le spectacle pyrotechnique accompagnant le passage au Nouvel An.

Le renouvellement de ce contrat de régie récompense donc la mobilisation de JCDecaux qui, depuis 2014, est le partenaire du Comité pour identifier et activer les marques prestigieuses qui participent à la réalisation des Illuminations.

Le Comité Champs-Elysées se félicite de "cette coopération renouvelée avec un acteur engagé pour les territoires et reconnu pour son expertise en matière de communication extérieure et qui, année après année, contribue à soutenir l'exigence du Comité Champs-Élysées dans la conception d'Illuminations toujours plus responsables et élégantes".