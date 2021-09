JCDecaux lance son offre data mondiale 'JCDecaux Data Solutions'

(Boursier.com) — JCDecaux SA, numéro un mondial de la communication extérieure, annonce aujourd'hui le lancement de JCDecaux Data Solutions, un portefeuille de solutions internationales et locales basées sur la data, permettant aux annonceurs de maximiser l'impact et le ROI de leurs investissements média.

Avec JCDecaux Data Solutions, l'ensemble des clients et partenaires du Groupe pourront bénéficier du potentiel de la data pour optimiser leurs campagnes à travers le monde.

La possibilité de combiner des données mondiales et locales démultipliera encore davantage la portée des campagnes OOH et DOOH.

En tant qu'entreprise de communication extérieure mondiale la plus digitalisée, JCDecaux est plus que jamais convaincu de la puissance croissante du média communication extérieure dans un paysage publicitaire de plus en plus fragmenté et digitalisé. En accélérant le déploiement d'une offre globale de campagnes optimisées, utilisant la data et la technologie, le Groupe poursuit sa transformation et offrira des solutions toujours plus impactantes à ses parties prenantes.