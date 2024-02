JCDecaux lance la première offre programmatique DOOH internationale dans les aéroports

(Boursier.com) — JCDecaux SE lance la première offre programmatique DOOH internationale dans les aéroports, inédite sur le marché. Elle permet aux marques et aux agences de déployer simplement des campagnes publicitaires, aux contenus dynamiques, ciblées, et contextualisées dans les aéroports gérés par JCDecaux et actifs en programmatique, via la plateforme SSP (Supply Side Platform) VIOOH et plus de 30 DSPs (Demand Side Platform), dont Displayce où la solution est déjà active.

L'ampleur de cette offre programmatique permet aux marques et aux agences d'entrer en contact plus de 70 millions de passagers par mois, générant près de 2 milliards de vues sur un réseau de plus de 3.000 écrans exploités par JCDecaux dans les plus grands aéroports, et notamment dans 15 aéroports parmi les plus fréquentés au monde dans un premier temps. Avec cette offre développée par le Conseil Programmatique International (IPC) de JCDecaux, les annonceurs bénéficient d'une visibilité maximale à l'échelle mondiale grâce à un accès sans précédent à des audiences très prisées dans un environnement premium, tout en garantissant aux marques transparence et maîtrise du cadre de diffusion de leurs campagnes (brand safety). Sa grande portée, combinée à la technologie innovante de JCDecaux, permet aux annonceurs d'interagir avec leurs audiences en différents points de contact clés tout au long de leur parcours, de leur départ à leur arrivée, en communiquant le bon message au bon endroit et au bon moment.